Brabus bouwt Mercedes-AMG G 63 om tot 700 Widestar

De Brabus is, zoals de naam doet vermoeden, een stuk breder dan de normale G-Klasse. Hoeveel precies, meldt het bedrijf niet. Wel zegt Brabus dat de wielkasten voortaan plaats bieden aan 23-inchwielen.

Het vermogen van de V8-motor werd opgeschroefd van 585 naar 700 pk. Hierdoor is de Widestar in staat om in 4,3 seconden naar 100 kilometer per uur te accelereren. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 240 kilometer per uur.

Het binnenste en uiterlijk van de auto kunnen op verzoek worden aangepast door Brabus. De Widestar 700 is voor de persfoto's voorzien van een andere motorkap, gewijzigde bumpers en een achterspoiler.

De auto wordt deze week op de Monaco Yacht Show officieel gepresenteerd.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl