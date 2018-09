Suzuki vervalste onderzoeksresultaten uitstoot auto's

Suzuki heeft ook meer gevallen van onjuist testen gevonden. In totaal ging het om 6.438 auto's voor de Japanse markt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen binnen het bedrijf op de hoogte waren van de vervalste gegevens. Suzuki zegt dat er geen grote afwijkingen zijn in de daadwerkelijke uitstoot en het verbruik van de auto's en roept ook geen wagens terug.

Twee jaar geleden moest Suzuki ook al toegeven in de fout te zijn gegaan met het testen van brandstofverbruik. Toen had het bedrijf 2,1 miljoen auto's op de verkeerde manier getest. Branchegenoot Mitsubishi was Suzuki daarin voorgegaan.

De valse tests bij Suzuki lijken niet op het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen. Dat bedrijf had software in de auto ingebouwd waardoor de auto zich in een testsituatie anders gedroeg.

Ook Nissan gaf in juli toe dat sommige tests naar de uitstoot en het verbruik van de auto's niet aan de Japanse eisen voldeden. De automaker laat nu weten dat dat kwam omdat het personeel ,,extreem slecht op de hoogte was'' van het belang van de inspectie-eisen en -regels.

Vorig jaar moest Nissan ook al door het stof toen kwaliteitskeurders zich niet aan de regels bleken te hebben gehouden. In beide gevallen komt dat volgens de automaker door een tekort aan inspecteurs en te weinig toezicht.