Lotus start zoektocht naar eerste auto van het merk

Lotus meldt dat het op zoek is naar de allereerste auto die de fabrikant ooit op de weg heeft gezet: de Mark I uit 1948.

De auto is destijds door oprichter Colin Chapman met de hand gebouwd. Als basis voor de Mark I diende een Austin Seven. Chapman verkocht de auto in 1950 voor een bedrag van ongeveer 150 pond, omgerekend nu zo'n 5.000 euro.

Het enige dat Lotus over Mark I weet is dat de destijds nieuwe eigenaar woonachtig was in het noorden van Engeland. Met de hulp van het publiek hoopt Lotus het voertuig met historische waarde terug te vinden.

