Techart geeft Porsche Cayenne extra vermogen en nieuw interieur

Dankzij het extra vermogen sprint de Cayenne in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur. De gewone versie heeft daar 4,1 seconden voor nodig. De topsnelheid van de auto is 300 kilometer per uur.

De aangepaste Cayenne is te herkennen aan andere bumpers en spoilers. Daarnaast is de auto boven de raamlijn in het zwart uitgevoerd. Tot slot is de auto voorzien van een uit koolstofvezel vervaardigde motorkap.

Voor het opwaarderen van het interieur werkte Techart samen met meubelfabrikant Rolf Benz. Er is onder meer nappaleer en wol toegepast.

Volgens de fabrikant zijn er driehonderd manuren gestoken in het verfraaien van het interieur van de Porsche. Over de prijs van de optische en technische aanpassingen doet Techart geen mededelingen.

