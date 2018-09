Peugeot presenteert eerste hybride modellen met stekker

Er komen twee versies van de plug-inhybride aandrijflijn op de markt, te weten de Hybrid en Hybrid4. De eerste levert een gecombineerd vermogen van 225 pk, de tweede maximaal 300 pk. In de Hybrid4-uitvoering is een van de twee elektromotoren bovendien op de achteras gemonteerd voor vierwielaandrijving.

Het accupakket van de Hybrid is 11,8 kWh groot, terwijl die van de Hybrid4 een capaciteit van 13,2 kWh heeft. In beide gevallen is de brandstofmotor gekoppeld aan automatische versnellingsbak. De auto's kunnen tot 135 kilometer per uur elektrisch rijden.

De Peugeot 508 en de 508 SW komen alleen als Hybrid-versie met 225 pk en voorwielaandrijving beschikbaar. De bagageruimte van het duo blijft gelijk aan die van de reguliere versies.

De Peugeot 3008 wordt in eerste instantie leverbaar als 300 pk sterke Hybrid4-uitvoering en beschikt dus over vierwielaandrijving. In een later stadium komt de 3008 ook met de 225 pk sterke aandrijflijn beschikbaar.

De modellen worden in het tweede kwartaal van volgend jaar leverbaar. Op termijn zullen ook de Opel Grandland X en Citroën C5 Aircross, zustermodellen van de 3008, leverbaar worden met deze techniek.

