Honda komt opnieuw met hybrideauto

De CR-V Hybrid krijgt een 2,0-liter grote i-VTEC-benzinemotor, een blok dat wordt bijgestaan door twee elektromotoren. Het gecombineerd vermogen ligt op 184 pk. Hoe groot het accupakket is, meldt Honda niet.

In tegenstelling tot de vorige hybrideauto's van het merk, kan de CR-V naar wens volledig elektrisch gereden worden.

Daarnaast is er een rijstand waarin de auto zelf bepaalt hoe de energiehuishouding werkt. In de zogeheten Engine Drive-stand wordt alleen de benzinemotor gebruikt. Honda belooft dat de wisseling tussen de verschillende rijstanden ongemerkt verloopt.

Honda heeft de afgelopen jaren veel succes met hybridemodellen gehad in Nederland. In 2010 kwam de verkoop hierdoor voor het eerst in 21 jaar boven de tienduizend exemplaren uit. Een jaar later had het merk vier modellen met een hybride aandrijflijn in het aanbod.

De CR-V Hybrid, de eerste hybride Honda in Nederland sinds 2015, is vanaf volgende maand te bestellen. De eerste exemplaren worden begin volgend jaar geleverd.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl