Grotere keus uit motoren bij nieuwe BMW Z4

De 340 pk sterke M40i krijgt gezelschap van de sDrive30i en sDrive20i, beiden met een viercilinder-turbomotor. In de sDrive 20i is de krachtbron goed voor 197 pk, in de andere uitvoering voor 258 pk.

De sDrive30i accelereert in 5,4 seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl de minder vermogende versie hier 6,6 seconden voor nodig heeft.

BMW meldt verder dat de nieuwe Z4 een bagageruimte van 281 liter heeft en standaard met een windscherm geleverd wordt. Er zijn negentien lakkleuren beschikbaar voor het model, dat normaal gesproken een zwarte kap mee krijgt.

Tegen een extra betaling kan de cabriokap in antraciet met zilverkleurige accenten worden uitgevoerd. De kap laat zich tot een snelheid van 50 kilometer per uur openen en sluiten. Dit neemt ongeveer 10 seconden in beslag.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl