Ferrari geeft beelden nieuwe Monza SP1 en SP2 vrij

De nieuwe modellen, die eerder tijdens een besloten bijeenkomst aan een selecte groep klanten waren getoond, zijn de eerste uit een nieuwe reeks Ferrari Icona-modellen.

De vormgevers van de SP1 en SP2 hebben zich laten inspireren door modellen van het merk uit de jaren vijftig, waaronder de 750 Monza en de 850 Monza. De SP1 is een eenzitter terwijl de SP2 wél plek biedt aan een bijrijder.

De SP1 en SP2 meten 4,66 meter in de lengte, zijn op enkele millimeters na 2 meter breed en zijn slechts 1,16 meter hoog. De SP1 weegt 1.500 kilo, terwijl de SP2 met 1.520 kilo net iets zwaarder is.

Sterkste motor ooit

De auto's beschikken over de krachtigste verbrandingsmotor die Ferrari ooit heeft gebouwd. De 6,5-liter-V12 zonder turbo levert namelijk 810 pk. Dat is 10 pk meer dan de krachtbron van de 812 Superfast die als basis voor de SP1 en SP2 dient.

De auto's zijn in staat om in 2,9 tellen naar een snelheid van 100 kilometer per uur te sprinten. In slechts 7,9 seconden staat 200 kilometer per uur op de teller. De topsnelheid ligt boven de 300 kilometer per uur.

Ferrari gaat naar verluidt minder dan vijfhonderd exemplaren bouwen.

