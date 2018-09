Rolls-Royce op Nederlands kenteken van bokser Muhammad Ali te koop

Ali kocht de auto in 1970, het jaar dat hij zijn bokslicentie terugkreeg. Deze was hem drie jaar eerder ontnomen nadat hij geweigerd had in het Amerikaanse leger te dienen voor uitzending naar Vietnam.

De Rolls-Royce Silver Shadow Convertible is volledig met de hand gebouwd door de H J Mulliner, Park Ward-afdeling. Het maken van aanpassingen nam doorgaans meer dan vijf maanden in beslag. Er zijn in totaal 272 exemplaren gemaakt met het stuur aan de linkerkant.

De vraag naar een cabrio-uitvoering van de Silver Shadow was zo groot dat Rolls-Royce in 1971 besloot de auto als apart model, de Corniche, te gaan voeren.

In 1999 werd Rolls-Royce naar Nederland gehaald

De voormalige wereldkampioen in het zwaargewicht betaalde destijds een bedrag van 12.000 pond voor de open Rolls-Royce. Dat komt anno 2018 neer op zo'n 214.000 euro, ongeveer de helft van het bedrag dat de moderne tegenhanger van de auto, de Rolls-Royce Dawn, in Nederland kost.

Ali heeft de cabrio zes laar lang in bezit gehad. Volgens de kentekengegevens is de Rolls-Royce in april 1999 naar Nederland gehaald. In de tussenliggende periode had het model een Amerikaanse eigenaar.

De Silver Shadow Convertible is nog in volledig originele staat, aldus Bonhams. Het veilinghuis rekent op een bedrag van maximaal 60.000 euro.



Ali en zangeres Diana Ross met de Rolls-Royce in kwestie voor de deur van Caesars Palace in Las Vegas in 1973, vlak voor zijn gevecht met Joe Bugner.