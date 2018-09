Bereidheid tot aanschaf van nieuwe auto online nog laag

In de nabije toekomst moet het mogelijk zijn om een nieuwe auto online aan te schaffen bij een bedrijf als Amazon. Uit het onderzoek blijkt dat 38 procent van de ondervraagden ermee bekend is dat webwinkels in de toekomst het kopen van auto's mogelijk gaan maken. Een ruimte meerderheid van 62 procent wist dat niet.

60 procent van de respondenten geeft aan de volgende nieuwe auto niet via een webwinkel te willen kopen. 19 procent is dat wel van plan. 14 procent van de ondervraagden zegt het nog niet te weten, terwijl de stelling niet van toepassing is op de overige 8 procent.

36 procent rijdt op dit moment een tweedehands auto, 27 procent bestuurt een nieuwe. De groep zonder auto is bijna net zo groot, 26 procent. De overige respondenten rijden een auto van de zaak (4 procent) of maken gebruik van private lease (7 procent).

'Sterke groei van aanbod'

Hoewel de bereidheid van de consument dus nog laag is, is er volgens een platform als Marktplaats wel degelijk perspectief voor de online aanschaf van een nieuwe auto.

"We zien dat gebruikers steeds grotere aankopen online doen. De laatste jaren zien we ook een sterke groei van aanbod van duurdere en nieuwere auto's op Marktplaats", aldus senior pr-manager Sanne Godron.

Uit het onderzoek blijkt weliswaar dat 60 procent zijn auto niet online zou kopen, maar ook dat 73 procent van deze groep dat wel zou doen als zij een proefrit zouden kunnen maken. 64 procent doet dat ook, mits ze voor aankoop de auto in het echt kunnen bekijken.

"Waar je vroeger nog wel naar een showroom wilde om te 'ruiken en voelen', kan je nu ook online de zekerheid vinden van een goede aankoop. Die zekerheid heb je bij een compleet nieuwe auto helemaal", voegt Godron toe.

Goede prijs-kwaliteitverhouding nog altijd van belang

42 procent hecht er waarde aan de eigen opties en kenmerken van de auto te kunnen selecteren.

Uit het onderzoek blijkt dat voor 56 procent van de personen die momenteel een tweedehands of nieuwe auto rijdt, een goede prijs-kwaliteitverhouding het belangrijkste is bij de aanschaf van een volgende auto. Ook zuinigheid (42 procent), een bepaald merk (37 procent) en een lage kilometerstand (35 procent) zijn van belang.

De enquête van NUpanel, uitgevoerd door hettestpanel.nl, is ingevuld door 1.519 NU.nl-gebruikers, van wie 60 procent zegt de volgende nieuwe auto niet via een webwinkel te willen kopen.

