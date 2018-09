Examen voor zelfrijdende auto noodzakelijk

Het is de bedoeling dat het nieuwe rijbewijs eerst nationaal wordt opgezet, gevolgd door een internationaal toelatingsproces.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de dienst wegverkeer RDW en RobotTuner, een bureau in Wageningen dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie in de mobiliteit, werken samen aan het zogeheten 'Software Driving License Project'. Dinsdag presenteren ze de meest recente ontwikkelingen op dit gebied tijdens een congres op de Nationale Rijschooldag in Drunen.

Het CBR wil de digitale beoordelingsmethodiek in de toekomst niet alleen voor intelligente machines gaan hanteren, maar mogelijk ook voor menselijke bestuurders.

Volgens de partijen is voor het toekomstige praktijkexamen van de autonoom rijdende auto een nieuwe manier van beoordelen nodig. Die moet niet alleen zijn gebaseerd op de techniek in de wagen, maar ook op de software waarin data zijn verwerkt gebaseerd op menselijk gedrag in het verkeer.