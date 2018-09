Mercedes-AMG GT 4-door-aanbod uitgebreid met instapmodel

De 43-versie krijgt de beschikking over een 367 pk sterke variant van de zescilindermotor die ook in de 53-uitvoering ligt. In dat model levert de krachtbron echter 435 pk. Het blok is gekoppeld aan een automatische transmissie met negen verzetten.

De motor wordt bijgestaan door het zogeheten EQ Boost-systeem van Mercedes. Deze kortstondige elektrische ondersteuning is goed voor 22 pk extra.

De GT 4-door 43 is, net als de sterkere versies, standaard voorzien van 4Matic-vierwielaandrijving. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 kilometer per uur is in 4,9 tellen achter de rug en de topsnelheid ligt op 270 kilometer per uur.

Het minst kostbare model uit de reeks kost in Nederland 132.322 euro. De prijs van de 53-versie is vastgesteld op 152.892 euro.

Het GT 4-door-aanbod bestaat verder uit de 63- en 63s-modellen. Deze versies worden aangedreven door een V8-motor. In de 63-uitvoering is de krachtbron goed voor 585 pk, in de s-versie voor 640 pk.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl