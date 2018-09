Audi onthult eerste volledig elektrische auto

Het accupakket van de e-tron heeft een capaciteit van 95 kWh en is tussen de assen in de bodem van het voertuig geplaatst. De 4,90 meter lange SUV beschikt over twee elektromotoren, samen goed voor maximaal 408 pk.

De motor op de vooras levert 170 pk, terwijl het exemplaar op de achteras 190 pk opwekt. Bij relatief lage belasting doet vooral het op de achteras geplaatste exemplaar zijn werk. Alleen in overboost-modus leveren ze gezamenlijk het maximale vermogen.

De e-tron accelereert in minder dan zes seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 200 kilometer per uur.

Geschikt voor nieuw type snellader

De e-tron is geschikt om gebruikt te maken van 150 kW-laders. Aan het eind van dit jaar moeten in Europa zo'n tweehonderd van dergelijke laadpalen te vinden kunnen zijn. Rond 2020 moet dat aantal zelfs op vierhonderd stuks liggen.

Het netwerk voor extra snel bijladen wordt aangelegd door een samenwerking van bedrijven als Audi, Porsche, de BMW Group, Daimler en Ford.

Uiteraard kan de auto ook aan een 11 kW-lader worden gelegd. Een exemplaar met een laadvermogen van 22 kWh is optioneel en bovendien pas tegen eind 2019 beschikbaar. Tijdens het rijden is de auto uiteraard iets bij te laden door middel van het regeneratieve remsysteem.

Geen zijspiegels meer

De elektrische Audi biedt plaats aan vijf inzittenden en heeft 660 liter bagageruimte. Zestig liter daarvan is door het ontbreken van een verbrandingsmotor te vinden in de neus van de e-tron.

De e-tron is te herkennen aan een zilverkleurige grille. De auto kan tegen meerprijs worden voorzien van camera’s als zijspiegels. Ook het instrumentarium is digitaal, net als de clusters voor de bediening voor het infotainment en de klimaatregeling.

De Europese marktintroductie staat voor het eind van dit jaar gepland. De Nederlandse prijs van de in Brussel te bouwen e-tron ligt naar verwachting rond de 82.500 euro.

Kijk voor meer afbeeldingen op AutoWeek.nl