Unieke Sbarro-auto op basis van zeer zeldzame Mercedes te koop

De Sbarro Espace GT1 stamt uit 1999 en is het geesteskind van de excentrieke Zwitserse ontwerper Franco Sbarro. Net als de Mercedes-Benz CLK GTR wordt de Sbarro aangedreven door een 7,4-liter V8-motor.

De krachtbron levert 450 pk, waarmee de GT1 in 4,9 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert en een topsnelheid van 325 kilometer per uur haalt. De Sbarro heeft de afgelopen jaren slechts 1.410 kilometer gelopen.

Opvallend is het ontbreken van stoelen in het Sbarro-interieur. In plaats daarvan is het compartiment bekleed met kussens in de vorm van een stoel. Om toch een ideale zitpositie te vinden, zijn de pedalen verstelbaar.

Magna Supercars doet geen mededelingen over de vraagprijs. De Mercedes-Benz die als basis dient, wisselt op veilingen doorgaans van eigenaar voor bedragen van meer dan 2 miljoen euro.

