Renault wijzigt Kadjar en voert verbeteringen door

De in 2015 gepresenteerde Kadjar krijgt onder meer een bredere grille en anders getekende koplampen. Ook de bumpers en achterlichten werden aangepast. Bovendien zijn nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar.

In het interieur monteert Renault een nieuw touchscreen, een 7 inch metend scherm dat gekoppeld is aan het R-Link 2-systeem. Tevens voegt Renault chroomkleurige details toe aan onder andere ventilatieroosters, de deurgrepen en de middenconsole. De stoelen zijn verbeterd en het ontwerp van de deurpanelen is ook vernieuwd.

De vernieuwde Kadjar wordt leverbaar met de nieuwe 1.3 TCe-benzinemotor die ook een plek heeft gekregen in de Scénic en de Mégane. De benzinemotor is er met 140 of 160 pk. Laatstgenoemde is leverbaar in combinatie met automaat.

Renault meldt tevens dat de dieselversie krachtiger en zuiniger is geworden. Zo heeft de oorspronkelijk 115 pk sterke motor er 5 pk bij gekregen.

