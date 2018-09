Volvo legt pas geopende Amerikaanse fabriek stil vanwege orkaandreiging

Het productiecentrum van Volvo werd afgelopen juni officieel in gebruik genomen. Het Zweedse merk bouwt er de S60-sedan. Op termijn zal ook de XC90 er van de band lopen.

De verwachting is dat de orkaan donderdag aan het einde van de dag of vrijdagochtend (lokale tijd) aan land komt, ergens in het gebied tussen Charleston en het in Virginia gelegen Norfolk. De Volvo-fabriek ligt buiten Ridgeville, even ten noordwesten van Charleston.

Mercedes-Benz Vans, dat in Charleston zelf de Sprinter-bestelwagen voor de Amerikaanse markt produceert, heeft volgens persbureau Bloomberg nog geen plannen zijn deuren te sluiten.

Ook bij BMW, dat verder land inwaarts in Spartanburg de X3, X4. X5 en X6 bouwt, houdt men de situatie in de gaten. Hetzelfde geldt voor bandenproducent Michelin.