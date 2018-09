Opvolger Mercedes-Benz GLE in aantocht

In de aanloop naar de onthulling van het model heeft Mercedes-Benz een eerste schets van de nieuwe GLE vrijgegeven. De tekening is een aanvulling op een kort filmpje van de auto dat eerder via sociale media door de Duitse fabrikant gedeeld werd.

Mercedes-Benz heeft nog geen technische informatie naar buiten gebracht. Wel is de nieuwe GLE al eens gefotografeerd met een AMG-koets, wat zou betekenen dat het model opnieuw leverbaar wordt met een V8-motor.

Het aanbod zal verder vermoedelijk uit zescilinderbenzinemotoren, al dan niet in combinatie met elektrische ondersteuning, en diesels bestaan.

De huidige GLE is gebaseerd op de ML uit 2011. De auto kreeg vier jaar later een facelift waarbij ook de naamsverandering doorgevoerd werd. Het eerste volledige verkoopjaar was gelijk het beste. In 2012 werden er in Nederland 461 exemplaren op kenteken gezet. Vorig jaar waren dat er nog 222.

