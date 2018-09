Rechtszaak tegen Volkswagen over sjoemelsoftware van start

Investeerders en aandeelhouders willen genoegdoening voor de koersval in de nasleep van het schandaal. In september 2015 daalde het aandeel Volkswagen in twee dagen tijd zo'n 40 procent.

De rechters moeten uitsluitsel geven over meer dan tweehonderd uitstaande kwesties rondom de informatievoorziening over het gebruik van sjoemelsoftware, waardoor auto's tijdens toelatingstesten schoner leken dan in werkelijkheid het geval was.

Zo moeten de rechters onder meer een uitspraak doen of Volkswagen zijn aandeelhouders op de hoogte had moeten stellen van de toepassing van sjoemelsoftware en of er sprake was van misleiding.

De uitspraken van de rechters zullen leidend zijn voor meer dan drieduizend uitstaande zaken van investeerders tegen Volkswagen in Duitsland. Deze aandeelhouders eisen in totaal 9 miljard euro aan compensatie.

Volkswagen 'kon omvang schandaal niet voorzien'

Volgens de fabrikant was er op basis van de destijds beschikbare informatie geen juridische noodzaak om de aandeelhouders bij te praten.

Bovendien stelt het bedrijf dat de toepassing van sjoemelsoftware slechts bij een kleine club ingenieurs bekend was en dat de top van het bedrijf niet kon voorzien dat het schandaal zulke vormen aan zou nemen.