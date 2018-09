Later op maandag wordt het werk hervat in de fabriek in Hokkaido, waar Toyota onder meer versnellingsbakken voor de Corolla en componenten voor de hybride-aandrijflijn produceert.

Dinsdag zullen de faciliteiten in het prefectuur Aichi opgestart worden. Twee dagen later moeten alle fabrieken in Japan weer volgens schema lopen.

Toyota bouwt jaarlijks zo'n 2,5 miljoen voertuigen in Japan, variërend van personenwagens tot bussen.