BMW presenteert plug-inhybride X5 en nieuw topmodel X2-reeks

De aandrijflijn van de plug-inhybride X5 bestaat uit een 286 pk sterke zescilindermotor in combinatie met een 112 pk sterke elektromotor.

De auto komt alleen op elektriciteit ongeveer 80 kilometer ver. Zijn voorganger kwam niet verder dan zo'n 30 kilometer. In de elektrische rijstand heeft de X5 een topsnelheid van 140 kilometer per uur. Op benzine haalt de SUV een topsnelheid van 235 kilometer per uur.

De aanwezigheid van een accupakket gaat ten koste van de bagageruimte. Deze is met 500 liter ongeveer 150 liter kleiner dan die van de reguliere X5.

X2-modellijn heeft nieuw topmodel

Het aanbod van de X2-cross-over is uitgebreid met de M35i. Dit model wordt aangedreven door een 306 pk sterke viercilinderbenzinemotor in combinatie met achttrapsautomaat.

De auto accelereert in 4,9 seconden naar 100 kilometer per uur en is te herkennen aan grijze accenten rond de grille, luchtinlaten en op de zijspiegelkappen. Bovendien heeft de M35i een achterspoiler.

Tevens werd het onderstel onder handen genomen om het vermogen goed op de weg te krijgen. Zo werden de veren en dempers stugger gemaakt. Ook de stuurinrichting en gasrespons zijn aangepast.

De levering van de M35i begint in maart, die van de plug-inhybride X5 in de loop van 2019.

