Ferrari van Rolling Stones-gitarist Keith Richards onder de hamer

Richards kocht de auto in 1972. Het exemplaar in kwestie is een zogeheten Series III Dino en is getuige chassisnummer 03354 een van de laatst gebouwde auto's uit de modelreeks.

Ondanks dat het een auto met het stuur aan de linkerkant betrof, scheepte Richards de auto vanuit de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk. Hij reed er niet alleen mee door London, maar ook kris kras door Europa tijdens de concerttours van The Rolling Stones. Ongeveer 40.000 van de 48.000 kilometers op de teller werden zodoende door Richards afgelegd.

De Ferrari Dino 246 GT was tussen 1986 en 2014 in het bezit van een Japanse verzamelaar. Dat jaar werd de auto geveild en opgekocht door de frontman van de band The Prodigy, Liam Howlett.

Bonhams rekent op een bedrag van maximaal 400.000 pond, omgerekend 446.308 euro, voor de Dino.

Dino niet de enige Ferrari

Er worden tijdens de veiling van aanstaande zaterdag nog andere auto's geveild, waaronder een Ferrari 250 GT Lusso Berlinetta uit 1964. Deze auto brengt mogelijk 1,7 miljoen euro op. Bonhams zet in op een vergelijkbaar bedrag voor de Shelby Cobra 289ci Competition Roadster uit datzelfde jaar.

De duurste auto van de veiling wordt volgens Bonhams een Ferrari LaFerrari Aperta uit 2017. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van tussen de 5,6 en 7,2 miljoen euro. Van dit model Ferrari zijn 210 exemplaren geproduceerd.