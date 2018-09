Lancia Delta Integrale keert terug

De Automobili Amos Lancia Delta Futurista, zoals de auto voluit heet, is gebaseerd op de Delta Integrale 16v uit de jaren tachtig, maar voorzien van de uiterlijke kenmerken van de Evoluzione-versie.

De carrosserie is opgetrokken uit aluminium, al is op plaatsen ook koolstofvezel toegepast. Zo is het front van de auto van dit lichtgewichtmateriaal vervaardigd. In tegenstelling tot het vijfdeursorigineel is de Futurista een driedeursauto.

De Delta Futurista is volgens Automobili Amos op meer dan duizend punten aangepast, waarbij onder andere de motor is aangepast om de betrouwbaarheid te verbeteren. De krachtbron levert ongeveer 330 pk, een flinke verbetering ten opzichte van de 200 pk die het originele exemplaar leverde.

Ook het interieur werd opgewaardeerd door de toepassing van onder andere alcantara en koolstofvezel sierelementen. De prijs van het voertuig is vastgesteld op 300.000 euro.

Bekend uit de rallysport

Een originele Lancia Delta Integrale 16v in goede staat kost tegenwoordig vele tienduizenden euro's, een Evo-versie nog veel meer. In Nederland staat een handjevol exemplaren te koop, met prijzen variërend van 20.000 tot 145.000 euro.

Het model dankt zijn reputatie aan successen in de rallysport. Met de Delta schreef Lancia tussen 1987 en 1992 zes jaar achtereen het constructeurskampioenschap in de Groep A op zijn naam.

Lancia is sinds 2014 alleen nog leverbaar in Italië, waar het aanbod uit de Ypsilon-stadsauto bestaat. In Nederland verkocht het merk in de jaren tachtig auto's als de Delta, Dedra en Thema. In de laatste jaren verkocht Lancia ook modellen van zustermerk Chrysler, zoals de Voyager.

In de jaren tachtig en negentig verkochten de Italianen in Nederland op jaarbasis tussen de 1.000 en 2.900 exemplaren.