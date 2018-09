Mogelijk duizenden arbeidsplaatsen weg bij Ford

Dat schreef The Sunday Times op zondag. Volgens de krant verdwijnen er vooral in Duitsland en Spanje veel banen. Ford is al langere tijd ontevreden over de prestaties van zijn Europese afdeling.

Volgens bronnen zal Ford modellen als de Mondeo, S-Max en Galaxy schrappen uit het Europese aanbod. Ford Nederland maakte vorige maand al bekend te stoppen met de S-Max en Galaxy. Deze modellen zijn hier alleen nog uit voorraad leverbaar.

Van de Mondeo verschijnt volgend jaar een gefacelifte versie. Deze auto komt volgens Ford Nederland "gewoon naar ons land toe."

Ford zal zijn aandacht verleggen naar SUV's en cross-overmodellen, zo tekent de krant op uit de mond van diezelfde bronnen. Andere opties zijn het onderbrengen van de Europese tak, deels of zelfs in zijn geheel, in een joint venture met een concurrent.