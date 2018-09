Volkswagen toont schetsen van nieuwe T-Cross

De T-Cross wordt onder de T-Roc in de markt gezet en is daarmee de kleinste SUV in het aanbod van Volkswagen. De auto, die op hetzelfde platform als de Polo staat, meet 4,10 meter in lengte en is 1,56 meter hoog.

De T-Cross wordt leverbaar met drie benzinemotoren en een dieselkrachtbron. De veiligheidsuitrusting omvat onder andere rijbaanassistentie en automatische afstandscontrole tot de voorligger.

De nieuwe SUV wordt bovendien uitgerust met een verschuifbare achterbank. Hierdoor kan de bagageruimte worden vergroot van 385 tot 455 liter.