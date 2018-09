Unieke Ferrari duikt op bij autobedrijf in Texas

De Ferrari SP30 is gebaseerd op de 599 GTO en is 2012 gebouwd in opdracht van Cheerag Arya, een bekende autoverzamelaar en de man achter de Indiase polyesterfabrikant JBF Industries.

De SP30 wordt aangedreven door een V12-motor die slechts 103 kilometer heeft gelopen. Het is niet bekend hoe de SP30 vanuit de woonplaats van Arya in de Verenigde Arabische Emiraten in Texas is beland. Over de vraagprijs doet aanbieder Crave Luxury Auto geen mededelingen.

Ferrari bouwt sinds de samenwerking met verzamelaar James Glickenhaus, die in 2006 resulteerde in het P4/5-model, regelmatig speciale auto's in opdracht van gefortuneerde klanten, waaronder gitarist Eric Clapton.

Tot op heden zijn er naast de P4/5 van Glickenhaus in totaal elf SP-modellen gemaakt. De Ferrari SP30 was het vijfde project van de Special Projects-afdeling