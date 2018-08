Ferrari verrast met open versie van 488 Pista

De open versie van de in februari onthulde 488 Pista wordt aangedreven door dezelfde 720 pk sterke V8-motor. Ook de acceleratie naar 100 kilometer per uur is met 2,85 seconden net zo snel als in de gesloten 488 Pista.

De 488 Pista Spider heeft voor de sprint naar 200 kilometer per uur, die acht seconden in beslag neemt, daarentegen 0,4 seconden meer nodig. De topsnelheid van de auto ligt op 340 kilometer per uur.

De voorklep en de voorbumper zijn uit koolstofvezel vervaardigd en ook de achterbumper en de achterspoiler zijn van dit lichtgewicht materiaal gemaakt.

De 488 Pista Spider staat bovendien op 20 procent lichtere 20-inchwielen, waarmee het wagengewicht niet op 1.420 maar op 1.380 kilo uitkomt.

Prijzen volgen in een later stadium.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl