Stijging aantal gereden kilometers met auto neemt af

In 2016 steeg het aantal kilometers dat is gereden door particulieren met 2,2 procent. Bedrijfsauto's reden toen 3,2 procent minder dan het jaar ervoor. In 2017 jaar daalde het aantal gereden kilometers door particulieren met 0,1 procent. Bedrijfsauto's reden wel 2 procent meer.

Bij elkaar zorgde dat voor een toename van 0,4 procent aan gereden kilometers. In totaal legden auto's 119,1 miljard kilometer af.

Opvallend is dat het aantal personenauto's van particulieren vorig jaar toenam met 2 procent, maar daarmee in totaal wel minder werd gereden. Gemiddeld reed een particulier 11.600 kilometer in de auto.

Minder kilometers gereden met dieselauto's

Vorig jaar werden er minder kilometers gemaakt met dieselauto's. Dat lag vooral aan bedrijfsauto's die op benzine rijden. Die auto's reden 10 procent meer kilometers dan het jaar ervoor.

In totaal reden benzineauto's 63 procent van alle kilometers. Dieselauto's waren goed voor 29 procent van het totaal en het restant werd gereden door auto's die op lpg reden of andere brandstoffen.

Het aantal auto's dat lpg gebruikt als brandstof daalt al jaren en dat was ook het beeld dat 2017 liet zien. Het aantal auto's dat op lpg rijdt daalde met 11 procent. Wel nam de groep die op overige brandstoffen rijdt toe. Elektrische auto's zijn daar de belangrijkste oorzaak voor. Daar werden vorig jaar 20 procent meer kilometers mee gereden dan in 2016.

Steeds meer bedrijfsauto's rijden op benzine

Traditioneel gezien zorgen bedrijfsauto's voor het grootste aandeel in het aantal met diesel gemaakte kilometers. Maar vorig jaar daalde het aantal dieselkilometers met 3 procent en nam het aantal gereden benzinekilometers met bedrijfsauto's met 10 procent toe.

Precies diezelfde cijfers zijn te zien in het aantal bedrijfsauto's dat op diesel reed. Dat daalde met 3 procent en het aantal zakelijke auto's dat op benzine reed steeg met 10 procent.

Het rijden op diesel ligt steeds meer onder vuur na het dieselschandaal bij Volkswagen. De autofabrikant sjoemelde met emissietesten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!