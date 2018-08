Jaguar neemt elektrische E-Type in productie

De specificaties van de productieversie van de E-Type Zero zijn nog niet bekend, maar Jaguar herhaalt dat het streeft naar een actieradius van ongeveer 275 kilometer.

De E-Type Zero is te herkennen aan ledkoplampen en een nieuw interieur. Onder de tankklep is een laadopening geplaatst.

Het vorig jaar getoonde studiemodel was uitgerust met een 40 kWh groot accupakket dat net zo groot en zwaar was als de originele XK-zescilinder die in het origineel uit de jaren zestig lag.

De elektromotor ligt onder het accupakket, precies op de plek waar eerst de versnellingsbak zat. Het studiemodel is in totaal 46 kilo lichter dan het origineel.

Klanten die besluiten hun bestaande E-Type om te bouwen, kunnen bij spijt de elektrische aandrijflijn later relatief eenvoudig weer laten verwijderen, aldus Jaguar.

De eerste elektrische E-Types moeten in de zomer van 2020 gereed zijn. De Jaguar E-Type kwam in 1961 op de markt en wordt alom beschouwd als een van de mooiste auto's aller tijden.

