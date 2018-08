Lamborghini toont krachtigste Aventador ooit

De V12-motor in de Aventador SVJ levert 770 pk, 30 pk meer dan dezelfde krachtbron in de andere Aventador-uitvoeringen. Het gewicht is met 1.525 kilo identiek aan dat van de Aventador SV.

De SVJ-versie accelereert in 2,8 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 8,6 seconden wordt 200 kilometer per uur bereikt en de auto heeft een topsnelheid van ongeveer 350 kilometer per uur.

Het uiterlijk van de Aventador SVJ kenmerkt zich door afwijkende bumpers en actieve aerodynamische carrosseriedelen. Ook heeft het model een andere achterspoiler.

De achterklep is uit koolstofvezel vervaardigd en ook de aluminium wielen moeten voor een gewichtsbesparing zorgen.

Lamborghini wist met het model het ronderecord voor straatauto's op de op de 20,6 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife neer te zetten. De Aventador SVJ klokte een rondetijd van 6.44,97 minuten.

