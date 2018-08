Novitec geeft McLaren 720S extra vermogen

Voor de McLaren heeft Novitec een reeks van uit koolstofvezel vervaardigde carrosseriedelen beschikbaar. Daarnaast kan het bedrijf een verlagingsset en nieuwe lichtmetalen wielen leveren.

Het motorvermogen van de V8-krachtbron kan desgewenst worden opgeschroefd van 720 naar 790 pk. Hiermee accelereert de McLaren in 2,7 in plaats van in 2,9 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur.

De sprint naar 200 kilometer per uur neemt 7,5 seconden in beslag en de auto loopt door tot 346 kilometer per uur, een winst van 5 kilometer per uur ten opzichte van de standaard uitvoering.

