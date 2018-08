Audi Q7 voortaan alleen nog maar met V6-dieselmotor

Het aanbod van de Audi Q7 beperkt zich tot de 45 en 50 TDI-versies, beide aangedreven door dezelfde V6-dieselmotor.

In de 45 TDI levert de krachtbron 231 pk, in de 50 TDI 286 pk. De krachtbron is gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De 45 TDI heeft een basisprijs van 87.805 euro, terwijl Audi voor de 50 TDI minimaal 97.645 vraagt. Beide versies voldoen aan de Euro 6d Temp-uitstootnorm.

Voorheen was de Q7 ook leverbaar met een V6-benzinemotor, een diesel V8 en met een plug-inhybride aandrijflijn.

Uitstoot

Het schrappen van motoren hangt samen met de verplichte overgang naar de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) van de EU voor uitstoot en verbruik.

De nieuwe meetmethode voor uitstoot en brandstofverbruik, noodzakelijk voor de typegoedkeuring van een voertuig, vervangt de New European Driving Cycle (NEDC).

De nieuwe WLTP resulteert daarmee weliswaar in nauwkeurigere uitstoot- en verbruikscijfers, maar tegelijkertijd in veel gevallen ook in ongunstigere waarden.

De hogere CO2-uitstoot heeft in Nederland direct gevolgen voor de prijs van nieuwe auto's.

