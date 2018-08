BMW presenteert derde generatie Z4

Toyota gebruikt de basis voor de nieuwe Supra, die alleen als coupé leverbaar wordt. De Z4 is opnieuw een open auto. Het belangrijkste verschil is dat het stalen vouwdak van zijn voorganger is vervangen door een stoffen kap.

BMW levert de Z4 in eerste instantie alleen als M40i-uitvoering, een auto met een 340 pk sterke benzinemotor. Het model accelereert in 4,6 seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur.

Het Europese debuut van de auto is in oktober in Parijs. Pas in de lente van 2019 verschijnt de nieuwe Z4 op de weg.

