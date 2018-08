Aston Martin gaat nieuwe James Bond-auto's bouwen

Het model wordt gebaseerd op de auto in de film Goldfinger uit 1964. Aston Martin meldt dat de DB5 net als de filmauto wordt voorzien van extra uitrusting, zoals een roterende nummerplaat.

Of de nieuwe versie ook de machinegeweren aan de voorkant en het kogelwerende schild achterop krijgen, is niet bekend. Wel zegt Aston Martin dat er enkele aanpassingen zullen worden gedaan om de kwaliteit te verbeteren en betrouwbaarheid te verhogen.

De nieuwe exemplaren van de DB5 zullen in de onlangs gerenoveerde fabriek in Newport Pagnell van de band rollen. Daar werd het oorspronkelijke model in de jaren zestig ook gebouwd.

Aston Martin vraagt 2,75 miljoen pond, omgerekend 3,06 miljoen euro, voor de DB5. De eerste wagens zullen in 2020 worden geleverd.

Naast de 25 klantenauto's zal de fabrikant drie extra exemplaren bouwen. Een voor het bedrijf zelf, een voor EON Productions en een voor een goed doel.

Voertuig onder meer in Skyfall te zien

De Aston Martin DB5 was in verschillende films uit de James Bond-serie te zien, zoals Thunderball (1965), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006) en Skyfall (2012).

Daarnaast kwam de auto kortstondig in beeld in The World Is Not Enough uit 1999 en recentelijk in de film Spectre uit 2015. De DB5 uit de film GoldenEye (1995) werd eerder deze zomer door veilinghuis Bonhams afgehamerd op een bedrag van 2,1 miljoen euro.

De populariteit van de DB5 werd in juli onderstreept met de lancering van een LEGO-bouwset.

Acteur Sean Connery bij de DB5 op Goldfinger-filmset in de Zwitserse Alpen.