Meer volledig elektrische Jaguars naar Nederland

De vraag naar de I-Pace is mede doordat het lage fiscale bijtellingstarief van 4 procent alleen nog dit jaar onvoorwaardelijk geldt voor elektrische auto's zo hoog.

Vanaf 1 januari betalen zakelijke rijders 4 procent over de eerste 50.000 euro en de volle 22 procent over alles daarboven.

Jaguar levert de I-Pace in eerste instantie als extra luxe uitgeruste First Edition-uitvoering. Deze versie heeft een prijs van 103.630 euro. Het instapmodel kost 79.180 euro, waarmee de auto iets goedkoper is dan een vergelijkbare Tesla Model S.

Indien het lukt om alle 3.500 exemplaren nog dit jaar op kenteken te krijgen, dan is 2018 met afstand het beste verkoopjaar voor Jaguar in Nederland ooit. In 2000 kwam het aantal registraties uit op 1.427 stuks.

