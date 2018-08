Alfa Romeo van legendarische bokser Muhammad Ali naar veiling

De Alfa Romeo Spider is er een van de tweede generatie, die in 1970 werd geïntroduceerd. De auto heeft 80.721 mijl op de teller staan, wat neerkomt op een kleine 130.000 kilometer.

Ali gaf de auto kort na aanschaf cadeau aan een goede vriend en tevens de huidige eigenaar. Naar verluidt is dat Tim Shanahan, schrijver van het boek Running with the Champ: My Forty-Year Friendship with Muhammad Ali.

De Alfa Romeo Spider verscheen in 1966 en was tot 1993 in min of meer ongewijzigde vorm in productie. In de Verenigde Staten kreeg de auto bekendheid door de film The Graduate uit 1967.

In 1995 werd de naam afgestoft en opnieuw gebruikt voor een open auto van Alfa Romeo. In 2010 liep de laatste van de band.