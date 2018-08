Prijzen nieuwe BMW 8 Serie bekendgemaakt

Voor dat bedrag levert BMW de 840d xDrive, voorzien van een dieselmotor met 320 pk.

Met deze krachtbron sprint de auto in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. Het dieselblok is gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De andere uitvoering is de M850i xDrive, het voorlopige topmodel. Deze versie is voorzien van een 4,4-liter V8 benzinemotor met twee turbo's.

De prijs van de 530 pk sterke auto, die in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert, is vastgesteld op 169.447 euro.

De in juni gepresenteerde 8 Serie verschijnt in november in Nederland.

