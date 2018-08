Auto van paus Johannes Paulus II onder de hamer

De auto kwam eind jaren zeventig in het bezit van Karol Józef Wojtyla, toen hij nog kardinaal van de Poolse stad Krakau was. Bij zijn uitverkiezing tot paus in oktober 1978 kwam de auto in de opslag van het Vaticaan terecht.

Tussen 1996 en 2005 was de Ford in het bezit van de Amerikaanse restauranthouder Jim Rich, waarna de Escort in handen kwam van autoverzamelaar John M. O'Quinn. Geen van beiden heeft veel aan de auto gedaan, waardoor de Ford niet in de voor een veiling gebruikelijke concoursstaat is.

De Escort, aangedreven door een 1,1-literbenzinemotor, is voorzien van voor die tijd luxe zaken als een zijspiegel, een klokje en rembekrachtiging.

RM Sotheby's verwacht dat de auto tijdens de Auburn Fall-veiling in de Amerikaanse staat Indiana tussen de 129.400 en 258.800 euro zal opbrengen.