Meer dan twee ton voor nieuwe Porsche-concurrent Mercedes-AMG

Vooralsnog zijn alleen de prijzen van de versies met V8-motor vastgesteld.

De 585 pk sterke GT 4-Door 63 kost 212.533 euro, terwijl de prijs van de 640 pk sterke 63 S-versie uitkomt op 226.301 euro. Beide versies zijn standaard uitgerust met vierwielaandrijving.

De 63-uitvoering accelereert in 3,4 seconden naar 100 kilometer per uur, de S-versie in 3,2 seconden. Laatstgenoemde haalt een top van 315 kilometer per uur, de ander een topsnelheid van 310 kilometer per uur.

Op termijn volgt de GT 4-Door 53. Dit model is voorzien van een zescilindermotor met een vermogen van 435 pk. De aandrijflijn omvat verder een zogenaamde EQ-booster, die kortstondig 22 pk extra levert. Tevens ligt de komst van een plug-in hybride in het verschiet.

