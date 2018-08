Tien miljoen exemplaren van de Ford Mustang geproduceerd

Het nieuws werd door schrijver en Mustang-eigenaar Evan J. Smith gedeeld op Instagram. Naar verluidt zal Ford de productiemijlpaal later deze week officieel bekend maken.

Het jubileumexemplaar is een Mustang Cabrio, voorzien van een 5,0-liter-V8. De auto is speciaal voor de gelegenheid in de kleur Wimbledon-wit gespoten, een verwijzing naar de lakkleur van het eerste exemplaar uit 1964.

Volgens Smith gaat het tien miljoenste exemplaar van de Mustang niet in de verkoop.

De Mustang wordt sinds 2014 ook in Europa verkocht, waaronder in Nederland. In de eerste helft van 2018 zijn er hier twaalf op kenteken gezet. Vorig jaar waren dat er 45.

Naast de genoemde V8 is de Mustang ook leverbaar met een 2,3-liter-viercilindermotor. Deze uitvoering kost 70.120 euro, terwijl de versie met V8 112.340 euro kost.

De Instagram-foto van Smith