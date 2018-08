Bepakt en bezakt: Alle inpaktips voor de terugreis

Het is geen onbekend gezicht onderweg; van achteren doorgezakte stationwagens met kussens, plastic tassen en wat al niet meer tegen de achteruit gedrukt. Dat geeft te denken, want de auto kan niet alleen overbeladen zijn, het zicht naar achteren is eveneens verdwenen.

Kijk daarom voor vertrek altijd nog even op je kentekenbewijs voor de maximaal toegestane massa van het voertuig. Dat is het gewicht van de auto plus het maximaal laadvermogen.

Bij een gangbare uitvoering van de Volkswagen Golf is dat bijvoorbeeld 1.770 kilo, waarvan 613 kilo aan laadvermogen. Dat is een fors getal, maar met vier stevige Hollandse volwassenen en een volle brandstoftank zit je al snel aan de helft daarvan.

Uit een test het Duitse ADAC met een overbeladen gezinsauto bleek enige jaren geleden al dat het weggedrag daardoor zeer onvoorspelbaar wordt, met name bij het remmen en in bochten. Volgens de Duitse evenknie van de ANWB ontstaan er al snel "kritieke situaties" bij een te groot gewicht.

Zware spullen goed verdelen

Maar ook als je met z'n tweeën op stap gaat, is het van belang vooral de zware spullen goed over de bagageruimte van de auto te verdelen. Plaats zware koffers daarom zoveel mogelijk onderop en tegen de rugleuning aan.

Hierdoor blijft het zwaartepunt van de auto laag, wat het weggedrag ten goede komt, en loop je niet het risico dat de zwaardere stukken in het geval van een aanrijding door het interieur vliegen.

Dat de bagage boven de rugleuning uitkomt, is tijdens de vakantie welhaast onvermijdelijk. Stop bij het ontbreken van een traliewerk of bagagenet daarom de lichte items zoveel mogelijk achter de hoofdsteunen weg.

Dat geldt in een sedan ook voor de hoedenplank; hier liever geen jeu-de-boulesset. Je doet er sowieso verstandig aan het aantal losse dingen in het interieur tot een minimum te beperken.

Steeds meer dakkoffers in de zomer

Het zal de vakantievierders op de heenweg niet ontgaan zijn dat de dakkoffer al lang niet meer alleen tijdens de wintersport op de auto gaat. Ook tijdens de zomer lijken meer en meer automobilisten met de koffer op pad te zijn.

Kijk voor montage eerst wat de maximale dakbelasting van de auto is, dit staat namelijk niet op het kentekenbewijs. Voor de voorbeeld-Golf is dat 75 kilo. Bij een 15 kilo wegende koffer en dakdragers van nog eens 10 kilo blijft een laadvermogen 50 kilo over.

Het belangrijkste advies is om alleen lichte bagagestukken in de koffer te doen. Dit om het gewicht op deze hoge plek zo laag mogelijk te houden. Bovendien doe je jezelf een plezier bij het beladen ervan. Als er al iets van gewicht de koffer in moet, dan bij voorkeur in het midden. Houd er verder rekening mee dat deze dakkoffers nooit helemaal waterdicht zijn.

Met de koffer op het dak wordt zowel het weggedrag als het brandstofverbruik negatief beïnvloed. Volgens ADAC verbruikt een auto met koffer bij een snelheid van 130 kilometer per uur tot wel 2 liter per 100 kilometer extra. Er geldt geen maximumsnelheid, maar iedereen die weleens 180 kilometer per uur met een dakkoffer heeft gereden, weet dat het geen pretje is.

Eenmaal beladen, met of zonder koffer, dien je opnieuw de bandenspanning te controleren. Bij belading moet de bandenspanning immers hoger zijn dan tijdens de eenzame forensenkilometers in Nederland.

Opgeruimd staat netjes

De Britse tak van het merk Seat liet als onderdeel van een reclamecampagne rondom de zomervakantie onlangs een auto inpakken volgens de KonMari-methode van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo.

In een notendop komt het erop neer dat opgeruimd letterlijk netjes staat en daardoor voor geluk zorgt. Volgens Maaike Fris, een gecertificeerde KonMari-consultant, is de methode inderdaad goed toepasbaar op de bagageruimte van de auto, mits je net als thuis stapsgewijs en per categorie gaat inpakken.

"Het is een levenswijze. Als je die thuis volgt, dan pas je het logischerwijs ook elders toe."

Volgens Fris draait het daarbij vooral om keuzes maken. Moet die zak strandschelpen nou echt mee? Is het werkelijk noodzakelijk om nog ergens een fles olijfolie weg te stoppen? "Neem alleen zaken mee waar je echt blij van wordt", zegt de KonMari-consultant.

"Bij de methode gaat het er juist om dat je je concentreert op wat je wilt houden in plaats van wat je wegdoet."

Opruimen, of in dit geval inpakken, per categorie is eveneens een van de kernpunten van de methode. Alle schoenen en slippers dus bij elkaar, het liefst in een doos. Hetzelfde geldt voor kinderspeelgoed, mits niet nodig voor het grut op de achterbank, en alle andere zaken die normaal her en der in de bagageruimte gepropt worden.