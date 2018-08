Dieseloccasion wordt goedkoper en tweedehands benzineauto juist duurder

Dat blijkt dinsdag uit de Autodata Occasion Index (AOX), die inzicht geeft in de prijsontwikkeling van occasions in Nederland.

De gemiddelde prijs van tweedehands dieselauto's is volgens Automotive Management terug op het niveau van 2016.

De site meldt verder dat het prijsniveau van een occasion deze maand in vergelijking met januari 2011 (100) op 108,07 ligt. Vorig jaar augustus was dat nog 103,84. Diesel scoort nu een indexgetal van 93,11, tegenover 96,95 in 2017.

De prijzen voor occasions stegen deze zomer het hardst in Limburg, gevolgd door Zeeland. Vorig jaar was Groningen nog lijstaanvoerder. In Friesland zijn tweedehandsauto's het voordeligst.