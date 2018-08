'Chinese auto-import valt in juni 87 procent lager uit'

Dat meldt persbureau Reuters op basis van Chinese berichtgeving op maandag.

Sinds 1 juli staat het importtarief voor auto's van buitenlandse makelij op 15 procent in plaats van 25 procent. Daarom besloten veel autodealers hun bestellingen tot die datum uit te stellen. Zodoende kwam het aantal geïmporteerde auto's in juni uit rond de vijftienduizend stuks.

De verlaging van de invoerheffing per 1 juli is ook terug te zien in de aantallen voor de eerste zes maanden van dit jaar. Tot en met juni zijn er 451.971 voertuigen geïmporteerd. Dat is een daling van 22,1 procent.

Toyota heeft al toegezegd zijn prijzen in China te zullen aanpassen, nu de importheffingen verlaagd zijn.

De heffingen op auto's van Amerikaanse makelij zijn als het gevolg van het handelsconflict met de Verenigde Staten daarentegen opgeschroefd naar 40 procent. Dit treft niet alleen Amerikaanse merken als Ford, maar ook een fabrikant als BMW.

Het Duitse merk bouwt zijn SUV's in de Amerikaanse staat South Carolina. BMW was daardoor eerder deze maand genoodzaakt zijn prijzen in China te verhogen.

