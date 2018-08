Verkoop Jaguar Land Rover lijdt onder lagere vraag naar dieselauto's

Het bedrijf, dat onderdeel is van het Indiase Tata Motors, had onder meer te lijden van minder vraag naar dieselauto's in Europa. Ook importheffingen in China zaten het bedrijf dwars.

In het eerste kwartaal van het lopende financiële jaar kwam de verkoop van Jaguar Land Rover uit op 131.560 stuks, 13.950 exemplaren minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Jaguar F-Pace suv deed het aanmerkelijk minder goed. De verkopen waren een kwart lager dan een jaar eerder. Mogelijk heeft dat ook te maken met de introductie van Jaguars eerste elektrische auto, de I-Pace.

De beschikbaarheid van dat model is nu nog beperkt, maar moet in de tweede jaarhelft toenemen. Verkopen van de Land Rover Discovery Sport liepen 14 procent terug.

Jaguar Land Rover leed een verlies van 210 miljoen pond (ruim 235 miljoen euro). Dat komt vrijwel overeen met het verlies van Tata Motors. Dat schreef rode cijfers voor een bedrag van 19 miljard Indiase roepies (circa 236 miljoen euro).

Europa

In de EU stijgt de verkoop van Jaguar vooralsnog. Tot en met juni werden er in dit deel van de wereld 40.476 exemplaren geregistreerd, een toename van 2,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In juni lag de verkoop zelfs 17,3 procent hoger vergeleken met vorig jaar.

Het aantal verkochte Land Rover-modellen loopt wel terug. In de eerste zes maanden van dit jaar ging de verkoop met 14,8 procent onderuit naar 81.494 stuks. Het aantal registraties van de Land Rover Discovery Sport liep wereldwijd met 14 procent terug.

