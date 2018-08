Honda verhoogt winstverwachting na goed kwartaal

Volgens het concern zijn de resultaten toe te schrijven aan de sterke autoverkoop in de Verenigde Staten en de gestegen verkoop van motorfietsen in India en Vietnam.

Honda heeft naar aanleiding van de geboekte resultaten de verwachte operationele winst voor het gehele jaar naar boven bijgesteld. De fabrikant rekent nu op een bedrag van 5,44 miljard euro.

Ook is het Japanse bedrijf positiever over de verwachte nettowinst, die opgeschroefd werd naar 4,71 miljard euro.

In de getallen van Honda Motor Company over de drie maanden tot en met juni, zijn de prestaties van de auto-, motorfietsen- en Honda Power Products-tak meegerekend. De laatstgenoemde afdeling levert onder meer grasmaaiers, generatoren en heggenscharen.

Grote speler

Honda was op basis van verkoopaantallen vorig jaar de op drie na grootste speler ter wereld. Het merk verkocht in 2017 een kleine vijf miljoen voertuigen. Het merk staat op dit moment met drie modellen in de wereldwijde top tien.

Van de Civic zijn tot en met april van dit jaar 262.138 exemplaren op kenteken gezet. Daarmee staat het model op nummer vier. De Honda HR-V en CR-V staan op de plaatsen negen en tien met respectievelijk 220.918 en 210.839 stuks.

Nederland

In Nederland is Honda inmiddels een kleine speler. Waar het merk in topjaar 1986 nog 14.834 nieuwe auto's wist te registeren, was dit aantal vorig jaar nog maar 1.191.

Aan het einde van het vorige decennium kende het merk een korte opleving met het succes van de Civic Hybrid. Dat model kende een lage fiscale bijtelling en vond daarom gretig aftrek.

In 2009 werd een piek bereikt van in totaal 10.325 nieuwe Honda's, waarvan 6.429 Civic's.

Kijk ook op AutoWeek.nl