Opnieuw onderzoek naar voormalig Volkswagen-topman Winterkorn

Dat laat de openbaar aanklager maandag weten in een persbericht.

Bild am Sonntag publiceerde zondag dat Winterkorn op 31 januari 2017 een bedrag van 7 miljoen euro van een bank in Neurenberg had overgemaakt naar een accountantskantoor in München. Hiervan eindigde volgens de krant ongeveer 3,4 miljoen euro bij Bank Vontobel in Zwitserland. De Zwitserse autoriteit voor financiële markten weigerde commentaar te geven op de kwestie.

De openbaar aanklager gaat volgens Bild am Sonntag nu onderzoeken of Winterkorn zijn geld naar een veilige plek probeerde te verplaatsen, voordat hij vervolgd zou worden.

"De omstandigheden rondom mogelijke waardeoverdrachten kunnen een rol spelen bij de vraag of de beschuldigde Winterkorn mogelijk iets wist van de dieselmanipulaties en of hij met die kennis handelde", laat de openbaar aanklager in een verklaring weten.

Winterkorn stapte in september 2015 op als topman van Volkswagen Group, nadat Amerikaanse autoriteiten erachter kwamen dat er gesjoemeld was met de software van dieselmotoren. Hierdoor leken de auto's minder vervuilend te zijn dan ze daadwerkelijk waren.

Felix Doerr, een advocaat die Winterkorn bijstaat, wilde geen commentaar geven op de berichtgeving. In het verleden heeft de voormalig topman ontkend iets af te hebben geweten van de emissiefraude.

