Aandeel diesel in Europese autoverkoop neemt verder af

In dezelfde periode vorig jaar lag het aandeel van diesel nog op 46 procent, blijkt maandag uit nieuwe gegevens van onderzoeksbureau Jato Dynamics.

In Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk liep het percentage dieselauto's in de totale verkoop het snelst terug. Daar kwam de daling uit op respectievelijk 32 en 30 procent.

Ook in Slovenië, Finland en België zijn fors minder diesels op kenteken gezet. In het Balkanland daalde het aandeel met 28 procent, in de andere twee landen met 20 procent.

Uit de getallen van Jato Dynamics blijkt verder dat het aandeel benzinemodellen is toegenomen tot 56 procent van het totaal. Tot en met juni werden in Europa 8,66 miljoen nieuwe registraties gemeld.

Het aandeel van voertuigen met een alternatieve aandrijving, waaronder hybride voertuigen, plug-inhybrides en volledig elektrische auto's, steeg de afgelopen periode van 4,3 naar 5,4 procent.

Hoewel modellen uit de AFV-categorie in de eerste zes maanden van dit jaar een aandeel van 56 procent in de nieuwverkoop in Noorwegen hadden, staat dit aandeel in Duitsland nog altijd op slechts 3,4 procent.

