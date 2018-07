Ford F-150: succes van bestverkochte auto ter wereld verklaard

Volgens onderzoeksbureau Jato Dynamics, dat zich specialiseert in data over de auto-industrie, zijn er in 2017 om precies te zijn 1,07 miljoen exemplaren F-Series van Ford verkocht, 149.167 stuks meer dan de nummer twee, de Toyota Corolla. Van dat model gingen er 896.764 in de Verenigde Staten op kenteken.

De F-150 voert de verkooplijst al 36 jaar aan. Volgens Ford werd er in 2017 op de thuismarkt elke 35 seconde een truck van het merk verkocht.

Marginale rol

In Nederland zijn in de eerste tien maanden van vorig jaar 1.569 pick-uptrucks geregistreerd, veelal van andere merken dan van Ford en bovendien een maatje kleiner dan de F-150.

Het aantal verkopen in Nederland kent overigens wel een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toch is het totaal aantal verwaarloosbaar te noemen als je kijkt naar alle verkopen.

Ook in andere delen in Europa zit de populariteit van de pick-up in de lift. Tot en met april van dit jaar werden er 59.200 stuks verkocht, een plus van 8,4 procent. Ook hier geldt dat het om de zogenaamde mid-size pick-uptrucks gaat.

Ter vergelijking: in de genoemde periode gingen er van de full-size F-Series in de rest van de wereld liefst 336.599 exemplaren op kenteken, waarvan 85 procent (287.295 stuks) in de Verenigde Staten.

De F-serie en zijn concurrenten, de Chevrolet Silverado en de Ram-modellen van Fiat Chrysler, zijn niet in Nederland leverbaar, maar worden via parallelimport (import buiten officiële kanalen) hierheen gehaald. Het prijskaartje van dergelijke modellen voor particulieren kan door het belastingklimaat oplopen tot boven de 100.000 euro.

Aanbod

Ondanks de kleine aantallen, zit de verkoop van pick-uptrucks in Europa zoals gezegd in de lift. Met name in Spanje en Oostenrijk nam het aantal registraties fors toe. Daar gingen tot en met april respectievelijk 50 en 26 procent meer van dergelijke voertuigen op kenteken dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Deze trend heeft er onder andere toe geleid dat Mercedes-Benz met de X-Klasse een pick-uptruck heeft gelanceerd. Een dergelijke stap zou een aantal jaren geleden ondenkbaar zijn geweest.

Goedkoop is de auto niet, want de consumentenprijzen beginnen in Nederland bij 85.479 euro. De prijs exclusief btw is minder dan de helft, 38.480 euro.

Het aanbod, al dan niet op grijs kenteken, bestaat in ons land verder uit de Ford Ranger, Fiat Fullback, Isuzu Cab, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Ssangyong Actyon Sports, Toyota HiLux en Volkswagen Amarok. Elders in Europa levert Renault de Alaskan, die zijn basis met de Nissan Navara en Mercedes-Benz X-Klasse deelt.

Onverzettelijk

Volgens Bas Bos, oprichter en eigenaar van Bos V8 Supercars in Gouderak, een bedrijf dat zich toelegt op de verkoop van met name Ford F-serie-modellen, is het succes van de F-150, ondanks de beperkte verkopen in Europa, te danken aan de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van het voertuig.

"Een pick-uptruck is stoer en comfortabel. Je hebt lekker veel ruimte en je zit hoog, wat een veilig gevoel geeft. . Onderweg zijn is bovendien een beetje zoals thuis op de bank zitten."

AutoWeek-testredacteur Roy Kleijwegt testte de Ford F-150 in de Verenigde Staten en onderschrijft dat.

"Pick-uptrucks als de F-150 rijden allang niet meer als bedrijfswagens. Je moet ze eerder zien als Amerikaans-comfortabele personenauto's. Je verplaatst je in alle rust over slechte en onverharde wegen en je hebt altijd genoeg ruimte. Bovendien zijn ze voorzien van allerlei luxe, zoals lederen bekleding en infotainmentsystemen. Zo ga je lekker met een gangetje van 90 kilometer per uur richting de horizon. Daar komt geen stationwagen bij in de buurt."

Het grootste pluspunt is volgens Kleijwegt de onverzettelijkheid van dergelijke voertuigen: "Het gevoel dat je altijd overal kan komen en alles kan doen."

Nadelen zijn er volgens de kenners ook, want met een lengte van doorgaans vijf meter en een breedte van meer dan twee meter is het in Nederland lastig parkeren.

"Hier neemt zo'n ding vaak twee parkeerplekken in beslag, waardoor je al snel een imagoprobleem hebt", aldus de testredacteur. "Daarnaast is het rijden in Nederlandse binnensteden überhaupt een hele opgave."

Geschiedenis

Bob Lutz, die bij Ford, Chrysler en General Motors hoge functies vervulde, zei ooit dat de pick-uptruck als het paard van de cowboy is. Daar valt wat voor te zeggen.

Zo geredeneerd is de pick-uptruck de logische voorzetting van de combinatie paard-en-wagen. De aantrekkingskracht van het voertuig voor Amerikanen ligt volgens kenners dan ook in het feit dat het een soort pioniersauto is voor het verkennen van grenzen, net zoals in de negentiende eeuw.

Het woord pick-up werd in 1913 voor het eerst gebruikt door de in 1967 ter ziele gegane fabrikant Studebaker. De eerste pick-uptrucks waren in feite eigen creaties van eigenaren op een bestaand chassis, zoals de Ford Model TT. In 1924 bood het merk als eerste fabrikant een laadvloer als extra optie aan, om een jaar later af fabriek met een kant en klare versie te komen, de Model T Roadster Pick-Up.

Met de introductie van de Chevrolet Cameo in 1955 werd qua vormgeving en luxevoorzieningen een brug tussen de pick-uptruck en personenauto's geslagen.

Dat werd versterkt met lancering van de Ford Ranchero in 1957 en de Chevrolet El Camino in 1958. Dit waren letterlijk auto's van voren, pick-up's van achteren. Een andere kleine revolutie was de invoering van de dubbele cabine. Een van de vroegste voorbeelden daarvan is de Dodge D Series Club Cab uit 1973.

Luxepaard

Kort gezegd heeft de pick-uptruck dezelfde evolutie doorlopen als de spijkerbroek: van een noodzakelijke broek voor arbeiders naar een modieus kledingstuk. Er kan nog altijd tuingereedschap achterin de truck, maar het is allang niet meer de regel.

Ford leverde hiervoor zelf het bewijs door eind jaren negentig de F-Series op te splitsen in een model voor dagelijks gebruik, de F-150, en de zogenaamde SuperDuty-versies F-250, F-350 en F-450 voor het zware werk.

Ook verkoper Bos heeft krijgt een breder publiek over de vloer. "Net na de eeuwwisseling reden vooral aannemers en zelfstandigen in een pick-uptruck. Nu de voertuigen veel luxer zijn geworden, zien we mensen overstappen van een Range Rover, BMW X5 of Mercedes-Benz ML naar een F-serie-model."

Het merendeel van de klanten rijdt de pick-up nog altijd op grijs kenteken. Daarvan verkoopt Bos er op jaar basis zo'n 150 stuks. Hij is daarmee naar eigen zeggen een middelgrote speler in de markt.

Belang

Ford verkoopt inmiddels meer van de F-serie dan alle SUV's van het merk samen, om nog maar te zwijgen van de voorsprong op traditionele carrosserievormen van het merk.

Deze trend is al langer gaande en vormde in mei de hoofdreden voor de aankondiging van Ford om in de Verenigde Staten te stoppen met auto's als de Fiesta, C-MAX en de Fusion, die in Nederland verkocht wordt als de Mondeo. Afgezien van de Mustang en Focus Active, zal Ford zich volledig richten op SUV's en pick-uptrucks.

De F-150 is zo belangrijk voor Ford dat het in diezelfde maand besloot om na een brand bij een toeleverancier een luchtbrug tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in te stellen om de productie gaande te houden. De fabrikant verplaatste per vliegtuig een 43.500 kilogram wegende gietmachine naar een fabriek in het Verenigd Koninkrijk, om vervolgens elke dag de onderdelen per Boeing 747 terug te vliegen naar de Verenigde Staten.

Volgens de Amerikaanse bank Morgan Stanley is de F-Serie inmiddels waardevoller dat het merk Ford zelf. Een analist van de bank berekende daarnaast dat een schommeling van 5 procent in de productie van de modellen ongeveer 10 procent van de inkomsten van Ford kan treffen.