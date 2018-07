Tellerfraude bij een op tien Duitse importauto's

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Dienst Wegverkeer (RDW) en de voertuigbranche, verenigd in de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT).

De economische schade van Duitse auto's met een teruggedraaide teller wordt geschat op jaarlijks 42 miljoen euro. Een auto waarvan de kilometerteller is teruggedraaid, is volgens de RDW en VAT minder veilig en duurder in aanschaf en onderhoud.

Meer dan de helft van de auto's die hier worden ingevoerd, komt uit Duitsland. Het is volgens de RDW voor het eerst dat de betrouwbaarheid van de tellerstand van met name Duitse importauto's goed is onderzocht.

Bij 5.218 voertuigen uit Duitsland die voor import werden aangeboden, is de tellerstand op het display vergeleken met andere bronnen, zoals keuringsrapporten en dealermanagementsystemen.