Nissan Leaf best verkochte elektrische auto in eerste zes maanden

Daarmee is de auto volgens Nissan de best verkochte elektrische auto in dit deel van de wereld.

Aan het einde van het eerste kwartaal stond de verkoopteller nog op 8.562 exemplaren in de EU. Er zijn sinds de verkoopstart in Europa in oktober 2017 meer dan 37.000 orders voor de Leaf geplaatst.

De Nissan Leaf heeft volgens de fabrikant een actieradius van ongeveer 270 kilometer.

Sinds de introductie van het volledig elektrische model in 2010 zijn wereldwijd meer dan 340.000 exemplaren afgeleverd. In 2011 werd de Nissan Leaf uitgeroepen tot Auto van het Jaar.

Kijk ook op AutoWeek.nl