LEGO presenteert James Bond Aston Martin-bouwset met schietstoel

De Aston Martin DB5 is bekend uit de James Bond-film Goldfinger uit 1964.

De LEGO-auto is voorzien van nagenoeg alle extra uitrusting die ook op de filmauto zat, waaronder de schietstoel. Tevens zijn de machinegeweren in de voorbumper en het kogelwerendeschild achterop aanwezig op het model.

Dat geldt eveneens voor de roterende kentekenplaat en de uitschuifbaren messen om de banden van andere auto's lek te snijden.

Overigens kan de Aston Martin-bouwdoos niet op ieders enthousiasme rekenen. Volgens de bekende Amerikaanse autosite Jalopnik ziet de LEGO-DB5 eruit alsof deze net getuige is geweest van de martelscene uit Casino Royale.

Films

De Aston Martin DB5 was in talloze vervolgfilms uit de James Bond-serie te zien, zoals Thunderball (1965), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006) en Skyfall (2012).

Daarnaast kwam de auto kortstondig in beeld in The World Is Not Enough uit 1999 en recentelijk in de film Spectre uit 2015.

De DB5 uit de film GoldenEye (1995) werd vorige week nog door veilinghuis Bonhams afgehamerd op een bedrag van 2,1 miljoen euro.

De bouwdoos van LEGO is vanaf augustus verkrijgbaar. Eerder presenteerde de Deense speelgoedfabrikant al Creator Expert-sets voor een Londense stadsbus, de Mini, de Volkswagen Kever en de T1 kampeerwagen.